Conte musical Brin d’air Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Chadrac

Conte musical Brin d’air

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 18:35:00

Date(s) :

2026-06-19

Un sac… Un grand sac… Et commence le grand déballage ! Un bout d’histoire, une chanson venue d’ailleurs, d’étranges matières sonores, un brin de poésie, quelques instruments du monde… Très jeune public, à partir de 3 mois. Durée 35 min.

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Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

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English :

One bag… A big bag… And the big unpacking begins! A piece of history, a song from somewhere else, strange sound materials, a touch of poetry, a few instruments from around the world… Very young audience, from 3 months. Running time: 35 min.

L’événement Conte musical Brin d’air Chadrac a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay