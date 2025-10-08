Conte musical Brin d’air Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac
Conte musical Brin d’air Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac vendredi 19 juin 2026.
Chadrac
Conte musical Brin d’air
Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 18:35:00
Date(s) :
2026-06-19
Un sac… Un grand sac… Et commence le grand déballage ! Un bout d’histoire, une chanson venue d’ailleurs, d’étranges matières sonores, un brin de poésie, quelques instruments du monde… Très jeune public, à partir de 3 mois. Durée 35 min.
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Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
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English :
One bag… A big bag… And the big unpacking begins! A piece of history, a song from somewhere else, strange sound materials, a touch of poetry, a few instruments from around the world… Very young audience, from 3 months. Running time: 35 min.
L’événement Conte musical Brin d’air Chadrac a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay