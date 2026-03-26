Concerts Triton Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac
Concerts Triton Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac mardi 23 juin 2026.
Concerts Triton
Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-23
Les élèves des Musiques Actuelles des Les Ateliers des Arts Conservatoire montent sur scène pour des concerts électro-éclectiques mêlant compositions et reprises. Venez nombreux en profiter et les encourager !
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Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
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English :
Les Ateliers des Arts Conservatoire’s Musiques Actuelles students take to the stage for electro-eclectic concerts mixing compositions and covers. Come one, come all!
L’événement Concerts Triton Chadrac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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