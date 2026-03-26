Concerts Triton Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Concerts Triton

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-23

Les élèves des Musiques Actuelles des Les Ateliers des Arts Conservatoire montent sur scène pour des concerts électro-éclectiques mêlant compositions et reprises. Venez nombreux en profiter et les encourager !

.

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Ateliers des Arts Conservatoire’s Musiques Actuelles students take to the stage for electro-eclectic concerts mixing compositions and covers. Come one, come all!

L’événement Concerts Triton Chadrac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay