Cirque Damoclès

2 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

Cirque Inextrémiste

C’est bien connu, les artistes de cirque prennent des risques souvent périlleux, déjouent la gravité, bousculent les limites de leur corps et narguent les lois de la physique autant qu’ils jouent avec nos nerfs de spectateurs. Yann Ecauvre a choisi, lui, de partager le poids du risque en invitant le public à s’impliquer avec lui dans les défis proposés. Muni de poutres immenses de six mètres de long, comme un mikado géant, il provoque son auditoire dans des combinaisons toutes plus instables et imprévisibles les unes que les autres. La peur de la chute engendre le rire et comme la catastrophe est évitée, ce spectacle interactif et fédérateur a le don de raviver la confiance en soi et en l’autre, de calmer nos anticipations négatives et rassurer sur le fait que le pire est souvent évité et qu’on peut y arriver. C’est un booster d’assurance, une leçon de vie par l’expérience partagée, une recherche commune d’équilibre qui passe par le jeu et la joie.

À partir de 6 ans Durée 50 min

Inscription obligatoire .

2 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

English : Cirque Damoclès

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cirque Damoclès Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie