Cirque danse « Paradisum » Recirquel Company

Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24 21:30:00

Date(s) :

2026-03-24

Paradisum étudie le mythe de la renaissance après l’immobilité silencieuse d’un monde détruit. Dans ce monde, le corps seul permet de communiquer, le mouvement est la seule langue commune.

Certaines créatures de l’existence idyllique se forment à partir du matériau de vie qui les entoure. Ce matériau de vie oscille et grâce à sa force naturelle change constamment de forme et tourbillonne.

C’est à travers les scènes de purification, de naissance, d’éveil et de rite que ces créatures atteignent l’Âme du monde, l’ anima mundi .

Dans la mise en scène et chorégraphie de Bence Vági, ce spectacle unit les genres de la danse contemporaine et de l’art du cirque. En explorant les nouveaux modes d’expression de la cirque-danse , il cherche le langage sublime des mouvements qui exprimerait les angoisses de l’Humanité.

L’aspect visuel, spectaculaire de la représentation est au centre de la conception dramatique et visuelle. À l’égal des corps et des gestes, il contribue à créer l’atmosphère ancien et aérien de la renaissance. À la manière de la mer bruissant, le matériau de vie oscille en parallèle avec les artistes et ensuite couvre les êtres humains purs à la manière d’une feuille, ou encore traverse la scène en nageant à la manière d’une raie, ou chuchote aux oreilles des personnages, comme une force transcendantale.

Cirque Danse

Durée 1h

Conseillé à partir de 12 ans

Placement numéroté

Tarif B 15€ à 25€

Production Temal productions .

Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

English :

Paradisum examines the myth of rebirth after the silent immobility of a destroyed world. In this world, the body is the only means of communication, and movement is the only common language.

German :

Paradisum untersucht den Mythos der Wiedergeburt nach dem stillen Stillstand einer zerstörten Welt. In dieser Welt kann man nur mit dem Körper kommunizieren, die Bewegung ist die einzige gemeinsame Sprache.

Italiano :

Paradisum esamina il mito della rinascita dopo la silenziosa immobilità di un mondo distrutto. In questo mondo, il corpo è l’unico mezzo di comunicazione e il movimento è l’unico linguaggio comune.

Espanol :

Paradisum examina el mito del renacimiento tras la inmovilidad silenciosa de un mundo destruido. En este mundo, el cuerpo es el único medio de comunicación, y el movimiento es el único lenguaje común.

