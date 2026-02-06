Rassemblement de véhicules anciens Saint-Hilaire-des-Loges

Rassemblement de véhicules anciens

Place du Champ de Foire Saint-Hilaire-des-Loges Vendée

Début : 2026-04-12

fin : 2026-10-18

pour les amateurs de belles voitures et motos!

Rassemblement de voitures anciennes sur la place du Champ de Foire.

Bar restauration sur place. Entrée gratuite.

Café de l’amitié offert à l’arrivée. .

Place du Champ de Foire Saint-Hilaire-des-Loges 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 44 39 06 12 festhilaire85240@gmail.com

English :

for lovers of beautiful cars and motorcycles!

