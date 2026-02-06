Rassemblement de véhicules anciens Saint-Hilaire-des-Loges
Rassemblement de véhicules anciens Saint-Hilaire-des-Loges dimanche 12 avril 2026.
Rassemblement de véhicules anciens
Place du Champ de Foire Saint-Hilaire-des-Loges Vendée
Début : 2026-04-12
fin : 2026-10-18
2026-04-12 2026-10-18
pour les amateurs de belles voitures et motos!
Rassemblement de voitures anciennes sur la place du Champ de Foire.
Bar restauration sur place. Entrée gratuite.
Café de l’amitié offert à l’arrivée. .
Place du Champ de Foire Saint-Hilaire-des-Loges 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 44 39 06 12 festhilaire85240@gmail.com
English :
for lovers of beautiful cars and motorcycles!
