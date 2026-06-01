École Intercommunale de Musique Portes ouvertes École Intercommunale de Musique Saint-Hilaire-des-Loges
École Intercommunale de Musique Portes ouvertes École Intercommunale de Musique Saint-Hilaire-des-Loges samedi 20 juin 2026.
Saint-Hilaire-des-Loges
École Intercommunale de Musique Portes ouvertes
École Intercommunale de Musique 9 chemin de la Gaudière Saint-Hilaire-des-Loges Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20 13:30:00
Date(s) :
2026-06-20
École Intercommunale de Musique Portes ouvertes
Venez découvrir les offres pédagogiques de l’École Intercommunale de Musique de Vendée Sèvre Autise, rencontrer les professeurs et profiter de ce temps pour vous inscrire.
Au programme de la matinée
9h30 10h Accueil et rencontre avec les professeurs
10h 10h15 Concert de musique de chambre
10h15 10h30 concert des élèves des classes de saxophone et clarinette
10h45 11h concert du quintette et des cuivres
11h 11h15 concert de l’ensemble de guitares
11h30 12h15 concert de l’orchestre VSA suivi du big band de l’école
Les portes ouvertes seront également l’occasion de lancer la période des inscriptions (ouvertes jusqu’au 3 juillet).
Plus d’infos sur l’École Intercommunale de Musique https://www.cc-vsa.com/culture-et-tourisme/ecole-de-musique/
Gratuit .
École Intercommunale de Musique 9 chemin de la Gaudière Saint-Hilaire-des-Loges 85240 Vendée Pays de la Loire
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English :
École Intercommunale de Musique Open House
L’événement École Intercommunale de Musique Portes ouvertes Saint-Hilaire-des-Loges a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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