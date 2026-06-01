École Intercommunale de Musique Portes ouvertes École Intercommunale de Musique Saint-Hilaire-des-Loges

Saint-Hilaire-des-Loges

École Intercommunale de Musique Portes ouvertes

École Intercommunale de Musique 9 chemin de la Gaudière Saint-Hilaire-des-Loges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20 13:30:00

Date(s) :

2026-06-20

École Intercommunale de Musique Portes ouvertes

Venez découvrir les offres pédagogiques de l’École Intercommunale de Musique de Vendée Sèvre Autise, rencontrer les professeurs et profiter de ce temps pour vous inscrire.

Au programme de la matinée

9h30 10h Accueil et rencontre avec les professeurs

10h 10h15 Concert de musique de chambre

10h15 10h30 concert des élèves des classes de saxophone et clarinette

10h45 11h concert du quintette et des cuivres

11h 11h15 concert de l’ensemble de guitares

11h30 12h15 concert de l’orchestre VSA suivi du big band de l’école

Les portes ouvertes seront également l’occasion de lancer la période des inscriptions (ouvertes jusqu’au 3 juillet).

Plus d’infos sur l’École Intercommunale de Musique https://www.cc-vsa.com/culture-et-tourisme/ecole-de-musique/

Gratuit .

École Intercommunale de Musique 9 chemin de la Gaudière Saint-Hilaire-des-Loges 85240 Vendée Pays de la Loire

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English :

École Intercommunale de Musique Open House

L’événement École Intercommunale de Musique Portes ouvertes Saint-Hilaire-des-Loges a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin