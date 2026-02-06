Les Foulées Hilairoises Saint-Hilaire-des-Loges
Les Foulées Hilairoises Saint-Hilaire-des-Loges dimanche 14 juin 2026.
Les Foulées Hilairoises
Saint-Hilaire-des-Loges Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Participez à une course nature à Saint-Hilaire-des-Loges
Programme à venir
Événement organisé par l’association Fest’Hilaire. .
Saint-Hilaire-des-Loges 85240 Vendée Pays de la Loire lesfouleesdesthilaire@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in a nature race in Saint-Hilaire-des-Loges
L’événement Les Foulées Hilairoises Saint-Hilaire-des-Loges a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin