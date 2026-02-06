Cinéma de Plein Air

1 Rue Antoine Cardin Saint-Hilaire-des-Loges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

CINEMA EN PLEIN AIR

Cinéma en plein air au stade de foot Maurice Fillon.

Programme et infos à venir.

N’oubliez pas vos chaises pliantes et couvertures !

Projection à la nuit tombée.

Buvette et petite restauration .

1 Rue Antoine Cardin Saint-Hilaire-des-Loges 85240 Vendée Pays de la Loire jeanjacques.durand@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

OPEN-AIR CINEMA

L’événement Cinéma de Plein Air Saint-Hilaire-des-Loges a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin