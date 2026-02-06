Cinéma de Plein Air Saint-Hilaire-des-Loges
Cinéma de Plein Air
1 Rue Antoine Cardin Saint-Hilaire-des-Loges Vendée
CINEMA EN PLEIN AIR
Cinéma en plein air au stade de foot Maurice Fillon.
Programme et infos à venir.
N’oubliez pas vos chaises pliantes et couvertures !
Projection à la nuit tombée.
Buvette et petite restauration .
1 Rue Antoine Cardin Saint-Hilaire-des-Loges 85240 Vendée Pays de la Loire jeanjacques.durand@wanadoo.fr
English :
OPEN-AIR CINEMA
