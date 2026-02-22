Saint-Jean-du-Bruel

Cirque de Labeil

Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Randonnée accompagnée avec l’Escapade St-Jeantaise

Départ de la place de la Borie (pharmacie) à St-Jean du Bruel. Horaire à confirmer.

Cirque de Labeil 13 km 600 m de dénivelés.

Encadrement Mireille

Nos randonnées sont susceptibles d’être modifiées au dernier moment en raison de mauvaises conditions climatiques. Merci de vérifier l’horaire sur notre site ou sur notre page Facebook avant de partir. 2 .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 16 99 80 74 info@escapadesaintjeantaise.onmicrosoft.com

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English :

Guided hike with Escapade St-Jeantaise

L’événement Cirque de Labeil Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)