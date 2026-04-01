Cirque initiation au trapèze volant Salle de cirque Jû-Belloc

Jû-Belloc

Cirque initiation au trapèze volant

Salle de cirque JU-BELLOC Jû-Belloc Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 17:00:00

fin : 2026-04-22 20:00:00

Date(s) :

2026-04-22

L’association Circ’Adour vous propose une initiation au trapèze volant par la compagnie Marcel et ses drôles de femmes.

A partir de 10 ans sur inscription.

Places limitées, ne tardez pas à vous inscrire.

La compagnie Marcel

Notre cirque ? Un cirque cru, sans pudeur qui interroge l’absurdité du geste que ce soit à travers la voltige aérienne ou la performance circassienne avec le hula-hoop, le fil mou, le patin à roulette, les portés acrobatiques…

La chute fait partie du jeu, elle est là, présente, dédramatisant le danger tout en le met tant en valeur.

On retrouve des personnages croqués évoluant dans un univers à la fois burlesque, sensible et théâtral.

Notre tentative

Révéler avec sensibilité et humour l’absurdité des complexités humaines qui chaque jour nous surprennent un peu plus.

Décentrer notre point de vue pour laisser la beauté apparaître ailleurs, là où on ne l’attend pas.

Trouver comment raconter les solitudes et fragilités de l’être humain qui tente en vain de trouver sa place dans la société,

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Salle de cirque JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 6 04 15 35 01 circadour@gmail.com

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English :

The Circ’Adour association offers an introduction to flying trapeze by the Marcel et ses drôles de femmes company.

Ages 10 and up, registration required.

Places are limited, so register early.

The Marcel Company

Our circus? A raw, shameless circus that questions the absurdity of gesture, whether through aerial acrobatics or circus performance with the hula-hoop, the slack wire, roller skating, acrobatic lifts…

The fall is part of the game; it’s there, present, playing down the danger while highlighting it.

The characters are sketchy, evolving in a world that’s burlesque, sensitive and theatrical all at once.

Our aim:

To reveal, with sensitivity and humor, the absurdity of human complexities that surprise us a little more every day.

To shift our point of view and let beauty appear elsewhere, where we least expect it.

Find a way to tell the story of the solitude and fragility of human beings trying in vain to find their place in society,

L’événement Cirque initiation au trapèze volant Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-04-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65