Cirque Le Roux Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Cirque Le Roux

Du jeudi 11 au vendredi 12 février 2027 le jeudi à partir de 21h. Le vendredi à partir de 21h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-11

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-11

Après La Nuit du Cerf et Entre Chiens et Louves, acclamés aux Salins en 2021 et 2025, le Cirque Le Roux revient avec sa toute dernière création Nature Morte.

Au croisement du cirque, du théâtre physique et de la composition visuelle, la compagnie déploie encore une fois toute la virtuosité de ses interprètes dans une série de tableaux mêlant humour tragique, poésie visuelle et prouesses acrobatiques.



Dans un futur où les émotions semblent régulées et figées, Nature Morte suit les errances de personnages maladroits et touchants, à la recherche de gestes, de regards et de liens qui fissurent l’ordre établi. Portés par une maîtrise technique remarquable, les corps s’élancent, chutent, se rattrapent, traduisant avec finesse les tensions et les élans de l’intime. La scénographie, vivante et modulable, devient un véritable partenaire de jeu murs rotatifs et panneaux coulissants accompagnent les artistes dans un espace en perpétuelle transformation. Entre dérisoire et sublime, fragilité et puissance, Nature Morte propose un théâtre du presque-rien où chaque geste virtuose fait surgir l’émotion.



Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque 2027. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

After La Nuit du Cerf and Entre Chiens et Louves, acclaimed at Les Salins in 2021 and 2025, Cirque Le Roux returns with its latest creation: Nature Morte.

L’événement Cirque Le Roux Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues