Cirque mascarade miracle Ancien terrain de foot Chaux-des-Crotenay
jeudi 13 août 2026 · Ancien terrain de foot · Chaux-des-Crotenay
Informations pratiques
Chaux-des-Crotenay
Cirque mascarade miracle
Ancien terrain de foot 8 route de la piscine Chaux-des-Crotenay Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-23
1h10 de spectacle sous chapiteau pour tout public à partir de 5 ans.
Bar et petite restauration sur place avant et après le spectacle. .
Ancien terrain de foot 8 route de la piscine Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 32 92 33
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English : Cirque mascarade miracle
L’événement Cirque mascarade miracle Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-07-25 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA