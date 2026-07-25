Cirque mascarade miracle Ancien terrain de foot Chaux-des-Crotenay

Informations pratiques

Chaux-des-Crotenay

Cirque mascarade miracle

Ancien terrain de foot 8 route de la piscine Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-23

1h10 de spectacle sous chapiteau pour tout public à partir de 5 ans.

Bar et petite restauration sur place avant et après le spectacle. .

Ancien terrain de foot 8 route de la piscine Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 32 92 33

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English : Cirque mascarade miracle

L’événement Cirque mascarade miracle Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-07-25 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA