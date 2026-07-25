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AGENDA · Chaux-des-Crotenay

Cirque mascarade miracle Ancien terrain de foot Chaux-des-Crotenay

jeudi 13 août 2026 · Ancien terrain de foot · Chaux-des-Crotenay

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Ancien terrain de foot
Adresse
8 route de la piscine
Ville
39150 Chaux-des-Crotenay
Département
Jura
Tarif

Chaux-des-Crotenay

Cirque mascarade miracle

Ancien terrain de foot 8 route de la piscine Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-13 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-23

1h10 de spectacle sous chapiteau pour tout public à partir de 5 ans.
Bar et petite restauration sur place avant et après le spectacle.   .

Ancien terrain de foot 8 route de la piscine Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 32 92 33 

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English : Cirque mascarade miracle

L’événement Cirque mascarade miracle Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-07-25 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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