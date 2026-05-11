Visite commentée du château de Chaux-des-Crotenay, Parking de l’église Sainte-Marguerite, Chaux-des-Crotenay
Visite commentée du château de Chaux-des-Crotenay, Parking de l’église Sainte-Marguerite, Chaux-des-Crotenay samedi 19 septembre 2026.
Visite commentée du château de Chaux-des-Crotenay Samedi 19 septembre, 13h00 Parking de l’église Sainte-Marguerite Jura
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Le château est implanté au sud du bourg de la Chaux-des-Crotenay. Ce site s’avère stratégiquement bien localisé, contrôlant les accès au plateau supérieur du Haut Jura et à la Suisse. Depuis 2011, ce château fait l’objet d’une étude archéologique. Les fouilles ont mis à jour un pont dormant tournant, un pont-levis à basculement arrière et de nombreuses structures uniques dans la région.
Parking de l’église Sainte-Marguerite Route d’Entre Deux Monts, 39150 Chaux-des-Crotenay Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Le château est implanté au sud du bourg de la Chaux-des-Crotenay. Ce site s’avère stratégiquement bien localisé, contrôlant les accès au plateau supérieur du Haut Jura et à la Suisse. Depuis 2011, ce…
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