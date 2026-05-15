Chaux-des-Crotenay

Visites guidées ArchéoJuraSites

24 Grande Rue Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:30:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Venez participez aux visites guidées du site les mardis et samedis du 14 juillet au 18 août. Prévoir la journée complète, de 9h30 à 17h (pique-nique à prévoir). Départ face au terrain de tennis près du camping. Les déplacements se font à pied et avec les voitures personnelles ou visiter l’exposition les mercredis du 8 juillet au 26 août de 14h à 17h30. .

24 Grande Rue Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 75 20 13

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English : Visites guidées ArchéoJuraSites

L’événement Visites guidées ArchéoJuraSites Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-05-15 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA