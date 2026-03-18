Journée Déc…ouvertes Chaux-des-Crotenay
Journée Déc…ouvertes Chaux-des-Crotenay samedi 22 août 2026.
Journée Déc…ouvertes
Chaux-des-Crotenay Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:30:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Programme journée
– visite guidée du site, présentation des recherches archéologiques, échanges avec des passionnés du patrimoine, conférence.
Déplacements à pied et voitures personnelles.
Gratuit (sur inscription). .
Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 30 70 60
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English :
L’événement Journée Déc…ouvertes Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-03-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA