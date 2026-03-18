Journée Déc…ouvertes

Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:30:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Programme journée

– visite guidée du site, présentation des recherches archéologiques, échanges avec des passionnés du patrimoine, conférence.

Déplacements à pied et voitures personnelles.

Gratuit (sur inscription). .

Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 30 70 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée Déc…ouvertes Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-03-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA