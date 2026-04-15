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Café des aidants Chaux-des-Crotenay

Café des aidants Chaux-des-Crotenay lundi 11 mai 2026.

Adresse : Grande Rue, devant la salle multiservices

Ville : 39150 Chaux-des-Crotenay

Département : Jura

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Chaux-des-Crotenay

Café des aidants

Grande Rue, devant la salle multiservices Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 14:00:00
fin : 2026-05-11 15:30:00

Date(s) :
2026-05-11 2026-06-22 2026-08-17 2026-09-28 2026-10-26

Autour d’un café, venez échanger votre expérience avec d’autres aidants, dans le bus Animation Prévention.
Animé par des professionnels, le Café des aidants est un temps convivial d’échange et d’information en libre accès.
Organisé par l’ADMR, réservation recommandée, places limitées.   .

Grande Rue, devant la salle multiservices Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 26 31 

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English : Café des aidants

L’événement Café des aidants Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-04-15 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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