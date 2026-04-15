Chaux-des-Crotenay

Café des aidants

Grande Rue, devant la salle multiservices Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 14:00:00

fin : 2026-05-11 15:30:00

Date(s) :

2026-05-11 2026-06-22 2026-08-17 2026-09-28 2026-10-26

Autour d’un café, venez échanger votre expérience avec d’autres aidants, dans le bus Animation Prévention.

Animé par des professionnels, le Café des aidants est un temps convivial d’échange et d’information en libre accès.

Organisé par l’ADMR, réservation recommandée, places limitées. .

Grande Rue, devant la salle multiservices Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 26 31

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English : Café des aidants

L’événement Café des aidants Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-04-15 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA