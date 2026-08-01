AGENDA · Chaux-des-Crotenay
Pool party Chaux-des-Crotenay
vendredi 14 août 2026 · Chaux-des-Crotenay
Informations pratiques
Chaux-des-Crotenay
Pool party
Guinguette des lacs Chaux-des-Crotenay Jura
Tarif : – – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 01:00:00
Date(s) :
2026-08-14
La pool party de l’été est de retour.
Bar, snack, photobooth.
Sur réservation, places limitées. .
Guinguette des lacs Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 49 87 26
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English : Pool party
L’événement Pool party Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-08-06 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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