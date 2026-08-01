Informations pratiques

Chaux-des-Crotenay

Pool party

Guinguette des lacs Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14 01:00:00

Date(s) :

2026-08-14

La pool party de l’été est de retour.

Bar, snack, photobooth.

Sur réservation, places limitées. .

Guinguette des lacs Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 49 87 26

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English : Pool party

L’événement Pool party Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-08-06 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA