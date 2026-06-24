Chaux-des-Crotenay

Journées européennes du patrimoine.

Rendez-vous parking de l’église Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite du chantier de fouilles du château

Organisée par ArchéoJuraSites. .

Rendez-vous parking de l’église Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 30 70 60 info@archeojurasites.org

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English : Journées européennes du patrimoine.

L’événement Journées européennes du patrimoine. Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-06-24 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA