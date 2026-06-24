Journées européennes du patrimoine. Chaux-des-Crotenay
Journées européennes du patrimoine. Chaux-des-Crotenay samedi 19 septembre 2026.
Chaux-des-Crotenay
Journées européennes du patrimoine.
Rendez-vous parking de l’église Chaux-des-Crotenay Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite du chantier de fouilles du château
Organisée par ArchéoJuraSites. .
Rendez-vous parking de l’église Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 30 70 60 info@archeojurasites.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine.
L’événement Journées européennes du patrimoine. Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-06-24 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA