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Journées européennes du patrimoine. Chaux-des-Crotenay

Journées européennes du patrimoine. Chaux-des-Crotenay samedi 19 septembre 2026.

Adresse
Rendez-vous parking de l'église
Ville
39150 Chaux-des-Crotenay
Département
Jura
Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Tarif

Chaux-des-Crotenay

Journées européennes du patrimoine.

Rendez-vous parking de l’église Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Visite du chantier de fouilles du château
Organisée par ArchéoJuraSites.   .

Rendez-vous parking de l’église Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 30 70 60  info@archeojurasites.org

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English : Journées européennes du patrimoine.

L’événement Journées européennes du patrimoine. Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-06-24 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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