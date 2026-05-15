Feux de la St Jean Chaux-des-Crotenay
Feux de la St Jean Chaux-des-Crotenay samedi 27 juin 2026.
Chaux-des-Crotenay
Feux de la St Jean
Camping Chaux-des-Crotenay Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Dès 19h.
19h30 repas (paëlla) sur réservation avant le 20 juin.
20h concert Pascal Arbez.
22h lancement du feu, ouvert à tous et gratuit. .
Camping Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 05 99 65 lesamisdelachaux@gmail.com
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English : Feux de la St Jean
L’événement Feux de la St Jean Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-05-15 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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