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Feux de la St Jean Chaux-des-Crotenay

Feux de la St Jean Chaux-des-Crotenay samedi 27 juin 2026.

Adresse : Camping

Ville : 39150 Chaux-des-Crotenay

Département : Jura

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Chaux-des-Crotenay

Feux de la St Jean

Camping Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Dès 19h.
19h30 repas (paëlla) sur réservation avant le 20 juin.
20h concert Pascal Arbez.
22h lancement du feu, ouvert à tous et gratuit.   .

Camping Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 05 99 65  lesamisdelachaux@gmail.com

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English : Feux de la St Jean

L’événement Feux de la St Jean Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-05-15 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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