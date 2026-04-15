Visite des fouilles du château de Chaux-des-Crotenay, chaux-des-crotenay, Chaux-des-Crotenay

Visite des fouilles du château de Chaux-des-Crotenay Samedi 13 juin, 13h00 chaux-des-crotenay Jura

L’accès au site du château se faisant par un chemin, prévoir une bonne paire de chaussures.(15 à 20 minutes de marche)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T13:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Le château est implanté au sud du bourg de la Chaux des Crotenay. Ce site s’avère stratégiquement bien localisé, contrôlant les accès au plateau supérieur du Haut Jura et à la Suisse. Depuis 2010, ce château fait l’objet d’une étude archéologique. Les fouilles ont mis à jour, un pont dormant tournant, un pont-levis à basculement arrière et de nombreuses structures uniques dans la région

chaux-des-crotenay 9 Route d’Entre Deux Monts, 39150 Chaux-des-Crotenay Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0673133102 https://www.archeojurasites.org/chateau-contexte-introduction.htm Le château est implanté au sud du bourg de la Chaux des Crotenay. Ce site s’avère stratégiquement bien localisé, contrôlant les accès au plateau supérieur du Haut Jura et à la Suisse. Depuis 2010, ce château fait l’objet d’une étude archéologique. Les fouilles ont mis à jour, un pont dormant tournant, un pont-levis à basculement arrière et de nombreuses structures uniques dans la région L’accès au site du château se faisant par un chemin, prévoir une bonne paire de chaussures.(15 à 20 minutes de marche)

Le château est implanté au sud du bourg de la Chaux des Crotenay. Ce site s’avère stratégiquement bien localisé, contrôlant les accès au plateau supérieur du Haut Jura et à la Suisse. Depuis 2010, ce…

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