Soirée Country Hôtel restaurant Guinguette des Lacs Chaux-des-Crotenay

Chaux-des-Crotenay

Soirée Country

Hôtel restaurant Guinguette des Lacs 9 route de Genève Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : 22.9 – 22.9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Animée par Blue Night Country. Musicien chanteur & danseurs.

BBQ party. Assortiments de 3 viandes aux choix, salades composées.

Buvette sur place.

Réservation conseillée. .

Hôtel restaurant Guinguette des Lacs 9 route de Genève Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 41 36 86

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English : Soirée Country

L’événement Soirée Country Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-05-12 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA