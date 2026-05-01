Vide dressing Hôtel restaurant Guinguette des Lacs Chaux-des-Crotenay
Vide dressing Hôtel restaurant Guinguette des Lacs Chaux-des-Crotenay samedi 30 mai 2026.
Chaux-des-Crotenay
Vide dressing
Hôtel restaurant Guinguette des Lacs 9 route de Genève Chaux-des-Crotenay Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
– Accessoires, vêtements, chaussures, maroquinerie. Venez chiner, trouver des pépites et faire plaisir à votre budget !
– Tatoo Flash by Séléna Tatoo
– Concert à 17h by Lady & Jack .
Hôtel restaurant Guinguette des Lacs 9 route de Genève Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 41 36 86
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English : Vide dressing
L’événement Vide dressing Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-05-12 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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