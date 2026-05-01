Vide dressing Hôtel restaurant Guinguette des Lacs Chaux-des-Crotenay

Chaux-des-Crotenay

Vide dressing

Hôtel restaurant Guinguette des Lacs 9 route de Genève Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

– Accessoires, vêtements, chaussures, maroquinerie. Venez chiner, trouver des pépites et faire plaisir à votre budget !

– Tatoo Flash by Séléna Tatoo

– Concert à 17h by Lady & Jack .

Hôtel restaurant Guinguette des Lacs 9 route de Genève Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 41 36 86

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English : Vide dressing

L’événement Vide dressing Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-05-12 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA