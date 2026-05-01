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Vide dressing Hôtel restaurant Guinguette des Lacs Chaux-des-Crotenay

Vide dressing Hôtel restaurant Guinguette des Lacs Chaux-des-Crotenay samedi 30 mai 2026.

Lieu : Hôtel restaurant Guinguette des Lacs

Adresse : 9 route de Genève

Ville : 39150 Chaux-des-Crotenay

Département : Jura

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Chaux-des-Crotenay

Vide dressing

Hôtel restaurant Guinguette des Lacs 9 route de Genève Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

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Hôtel restaurant Guinguette des Lacs 9 route de Genève Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 41 36 86 

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English : Vide dressing

L’événement Vide dressing Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-05-12 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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