Cirque Rêves Auray
samedi 10 avril 2027 · Auray
Informations pratiques
Auray
Cirque Rêves
Place du Golhérez Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10 17:00:00
fin : 2027-04-11
Date(s) :
2027-04-10 2027-04-11
Dans leur spectacle Rêves, les circassiens ukrainiens du Cirque lnshi délivrent un message d’espoir et de résistance face au conflit en Ukraine.
Rêves est une création en exil, une histoire de ténacité et de virtuosité. Elle est le témoignage d’une jeunesse renversée par un conflit guerrier et un formidable exemple de l’exigence et de la grande qualité du cirque ukrainien. Dans une ambiance en clair-obscur, chaque artiste raconte à sa manière, à travers sa discipline, ses agrès, le rêve qu’il avait avant le 24 février 2022, brisé par l’invasion russe et l’exil forcé. Chaque geste, dans sa pureté impeccable, révèle la détermination des artistes à vivre, à résister et à rêver, envers et contre tout. Un spectacle de cirque à couper le souffle, aussi classique que poétique.
Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .
Place du Golhérez Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00
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English :
L’événement Cirque Rêves Auray a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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