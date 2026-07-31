JEP Visite libre et commentée Découverte des bateaux d’intérêt patrimonial Saint-Goustan Auray
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Goustan · Auray
Informations pratiques
Auray
JEP Visite libre et commentée Découverte des bateaux d’intérêt patrimonial
Saint-Goustan 4 Place du Rolland Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Découverte des bateaux d’intérêt patrimonial
Présence de l’association Mod Kozh d’Auray pour évoquer l’historique, le restaurations et les actions de sauvegarde des BIP.
Avec l’association Mod Kozh d’Auray, venez découvrir cinq bateaux d’intérêt patrimonial L’Indomptable (1947), le Sassaroz (1905), le Tout Va Bien (1939) et le Sant Sten (1961), Le Meilh Mor (1960).
La flottille sera présente au port de Saint-Goustan dès 9h. Selon les horaires de marée, vous pourrez monter à bord de ces bateaux emblématiques et échanger avec les bénévoles de l’association.
Bateaux inaccessible aux PMR .
Saint-Goustan 4 Place du Rolland Auray 56400 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement JEP Visite libre et commentée Découverte des bateaux d’intérêt patrimonial Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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