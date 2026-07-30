Concerts plein air Lieu-dit Kerdréan Auray
mardi 4 août 2026 · Lieu-dit Kerdréan · Auray
Informations pratiques
Auray
Concerts plein air
Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
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Rendez-vous de 09H30 à 10H30.
Réservation obligatoire par téléphone au 02 97 57 84 00
Règlement sur place | Ouvert à tous .
Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 84 00
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English :
L’événement Concerts plein air Auray a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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