Concerts plein air Lieu-dit Kerdréan Auray

Informations pratiques

Auray

Concerts plein air

Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

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Rendez-vous de 09H30 à 10H30.

Réservation obligatoire par téléphone au 02 97 57 84 00

Règlement sur place | Ouvert à tous .

Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 84 00

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English :

L’événement Concerts plein air Auray a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon