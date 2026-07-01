Concerts plein air Lieu-dit Kerdréan Auray

Informations pratiques

Auray

Concerts plein air

Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-08-13 21:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Un été en musique au cœur de La Maison OBONO

Cet été, vivez l’expérience de soirées uniques où l’élégance de notre

lieu rencontre la magie de la musique live.

Nous avons le plaisir d’accueillir quatre concerts dans notre établissement, pour rythmer vos soirées estivales sous les étoiles.

Venez partager un moment chaleureux et festif dans un cadre élégant, autour d’un verre, d’un dîner entre amis ou en famille ?

Dates à ne pas manquer

30 juillet Soul Kolors Jazz & Soul

6 août Delphine Elbé Chanteuse / choriste

13 août Trio Jazz Louis Delorge .

Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 84 00

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English :

L’événement Concerts plein air Auray a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon