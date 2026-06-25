Concerts Place République et Place aux Roues Auray
Concerts Place République et Place aux Roues Auray samedi 1 août 2026.
Auray
Concerts
Place République et Place aux Roues Centre-ville Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Deux concerts exceptionnels !
– L’Orchestre symphonique des jeunes de Strabourg Muique classique
– Pajarito Mundo Electro .
Place République et Place aux Roues Centre-ville Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concerts Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Auray (Morbihan)
- Atelier floral Prendre de la hauteur Auray 30 juin 2026
- ALEXIS TRAMONI THEATRE A L’OUEST Auray 1 juillet 2026
- MANU JOUCIA ET ERIC MASSOT THEATRE A L’OUEST Auray 2 juillet 2026
- Apéro Concert Place République et Place aux Roues Auray 2 juillet 2026
- Quartiers d’été Auray 6 juillet 2026