Concerts Place République et Place aux Roues Auray

Auray

Concerts

Place République et Place aux Roues Centre-ville Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Deux concerts exceptionnels !

– L’Orchestre symphonique des jeunes de Strabourg Muique classique

– Pajarito Mundo Electro .

Place République et Place aux Roues Centre-ville Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

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English :

L’événement Concerts Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon