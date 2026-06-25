UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concerts Place République et Place aux Roues Auray

Concerts Place République et Place aux Roues Auray samedi 1 août 2026.

Lieu
Place République et Place aux Roues
Adresse
Centre-ville
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Auray

Concerts

Place République et Place aux Roues Centre-ville Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Deux concerts exceptionnels !

– L’Orchestre symphonique des jeunes de Strabourg Muique classique

– Pajarito Mundo Electro   .

Place République et Place aux Roues Centre-ville Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concerts Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Auray (Morbihan)