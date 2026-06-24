Summer Break Place du Golhérez Auray

Auray

Summer Break

Place du Golhérez Parvis d’Athéna Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05 23:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Soirée électro en partenariat avec Fun radio

Rendez-vous estival incontournable autour du célèbre Combi Fun radio, transformé pour l’occasion en scène DJ.

Le parvis d’Athéna vibre au rythme d’un mix 100 % électro !

Restauration sur place .

Place du Golhérez Parvis d’Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

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English :

L’événement Summer Break Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon