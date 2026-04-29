Auray

Concerts Alre’Orgues

Eglise Saint Gildas Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

L’association Alre’Orgues vous propose une série de concerts dans les Eglises Saint Gildas (centre-ville) et Saint-Sauveur (Saint-Goustan)

Trio Pêr Vari Kervarec (chant, cornemuse, flûte et orgue) .

Eglise Saint Gildas Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

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English : Concerts Alre’Orgues

L’événement Concerts Alre’Orgues Auray a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon