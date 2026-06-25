Tournez des crêpes sucrées et salées et confectionnez un caramel au beurre salé Auray mercredi 5 août 2026.

Auray

Tournez des crêpes sucrées et salées et confectionnez un caramel au beurre salé

8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12

Devenez crêpier le temps d’un atelier ! Confectionnez une pâte à crêpes sucrée au froment et une pâte à crêpes salée au blé noir (sarrasin). Vous apprendrez ensuite à tourner vos crêpes sur une billig et vous réaliserez un authentique caramel au beurre salé. Chaque participant repartira avec ses réalisations. Prévoir un pot type confiture pour récupérer le caramel.

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8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

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L’événement Tournez des crêpes sucrées et salées et confectionnez un caramel au beurre salé Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon