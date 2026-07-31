Informations pratiques

Auray

JEP Exposition Gustanais.ses & alréen.nes souvenirs des années 1950 et 1960

Quai Martin Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Saint-Goustan n’a pas toujours été un port de plaisance prisé des touristes.

Dans les années 1950-1960, activités maraîchères ou commerciales, faune aquatique abondante et activité de pêche composaient le paysage de ce quartier particulier d’Auray.

Au travers d’une exposition photographique, des hommes et des femmes décrivent un quartier pauvre mais où les mots solidarité et liberté faisaient sens.

Proposée par le Services Archives Patrimoine de la Ville.

Accessible aux PMR .

Quai Martin Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

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English :

L’événement JEP Exposition Gustanais.ses & alréen.nes souvenirs des années 1950 et 1960 Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon