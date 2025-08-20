Informations pratiques

Plozévet

Cirque sous yourte Si c’est sûr c’est pas peut-être par la compagnie TAKAKRÔAR

39BIS Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-31

fin : 2027-02-01

Date(s) :

2027-01-31

Cirque sous yourte

Quelques grammes de tendresse et de drôlerie. En peignoir de soie, des idées bancales plein les poches, Louison, Madeg et Charly vous accueillent comme à la maison, sauf que vous êtes à l’intérieur d’une yourte au style très cosy. Ces trois énergumènes, adeptes du saut périlleux et de l’absurde, bricolent un cirque à échelle humaine, tout près de vous. Vaisselle, instruments, cartes de jeux, rien ne reste à sa place, tout finit en équilibre précaire, en jonglage surprenant, en musique ou en portés millimétrés. À l’intérieur de ce refuge, c’est un joyeux bazar qui sent bon le thé chaud, déborde de tendresse, de rires et de malice. Du cirque qui vous regarde droit dans les yeux. (crédit photo ©Laurence Guillot)

Création collective sous yourte Conception et jeu Louison Lelarge, Madeg Menguy, Charly Sanchez.

En partenariat avec le Théâtre de Cornouaille dans le cadre du festival Circonova.

Infos également disponibles sur le site de la compagnie Takakroar.

Billetterie https://widget.weezevent.com/ticket/12982f40-af33-4b9c-8b53-8ccfacdd83b4?locale=fr-FR

organisé par le service culturel de la communauté de communes du Haut Pays Bigouden .

39BIS Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 49 04

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English :

L’événement Cirque sous yourte Si c’est sûr c’est pas peut-être par la compagnie TAKAKRÔAR Plozévet a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Destination Pays Bigouden