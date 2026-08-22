Cirque théâtre sous yourte Si c’est sûr c’est pas peut-être Rue du Four Mollet Auray
samedi 5 décembre 2026 · Rue du Four Mollet · Auray
Informations pratiques
Auray
Cirque théâtre sous yourte Si c’est sûr c’est pas peut-être
Rue du Four Mollet Chapelle du Saint-Esprit Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 15:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05 2026-12-06 2026-12-08 2026-12-09
Trois artistes, une yourte… et un joyeux chaos, qui déploie théâtre, musique, cirque et absurdités en tous genres ! Un spectacle sur “nos tambouilles intérieures” !
Pour lutter contre la dépression qui envahit le monde et les petites névroses qui gangrènent leur cerveau, trois énergumènes adeptes du saut périlleux et des barres en métal (et capables de tirer d’harmonieuses mélodies d’une guitare ou d’une contrebasse) se réfugient sous une yourte. Là, pour tuer le temps, avec l’absurde comme grammaire et la vie quotidienne comme point de repère, ils se lancent dans d’improbables performances (comme jongler avec une ribambelle de bisous mouillés) et de renversants défis (comme jouer aux cartes sur une table en équilibre). Amateurs·rices de dissonances absurdes, ce spectacle est pour vous !
Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .
Rue du Four Mollet Chapelle du Saint-Esprit Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cirque théâtre sous yourte Si c’est sûr c’est pas peut-être Auray a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Auray (Morbihan)
- Comment s’habillaient les enfants alréens il y a 100 ans ?, Église Saint-Gildas, Auray 18 septembre 2026
- JEP Visite libre et commentée Découverte des bateaux d’intérêt patrimonial Saint-Goustan Auray 19 septembre 2026
- JEP Exposition Gustanais.ses & alréen.nes souvenirs des années 1950 et 1960 Auray 19 septembre 2026
- JEP Visite guidée Le Mausolée de Cadoudal Auray 19 septembre 2026
- JEP Patrimoine photographique Auray 19 septembre 2026