Cirque théâtre sous yourte Si c’est sûr c’est pas peut-être Rue du Four Mollet Auray

Informations pratiques

Auray

Cirque théâtre sous yourte Si c’est sûr c’est pas peut-être

Rue du Four Mollet Chapelle du Saint-Esprit Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 15:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06 2026-12-08 2026-12-09

Trois artistes, une yourte… et un joyeux chaos, qui déploie théâtre, musique, cirque et absurdités en tous genres ! Un spectacle sur “nos tambouilles intérieures” !

Pour lutter contre la dépression qui envahit le monde et les petites névroses qui gangrènent leur cerveau, trois énergumènes adeptes du saut périlleux et des barres en métal (et capables de tirer d’harmonieuses mélodies d’une guitare ou d’une contrebasse) se réfugient sous une yourte. Là, pour tuer le temps, avec l’absurde comme grammaire et la vie quotidienne comme point de repère, ils se lancent dans d’improbables performances (comme jongler avec une ribambelle de bisous mouillés) et de renversants défis (comme jouer aux cartes sur une table en équilibre). Amateurs·rices de dissonances absurdes, ce spectacle est pour vous !

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Rue du Four Mollet Chapelle du Saint-Esprit Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cirque théâtre sous yourte Si c’est sûr c’est pas peut-être Auray a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon