Cirque | Tridiculous The show Hésingue

Cirque | Tridiculous The show

16 rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le show qui fait rire… et retenir son souffle !

Un show survolté mêlant prouesses acrobatiques, breakdance, beatbox et musique live. Le trio Tridiculous enchaîne les numéros spectaculaires avec un sens du rythme et du comique irrésistible un concentré d’énergie communicative, sans paroles, qui ravit petits et grands.

Mise en scène Sabine Rieck

Avec Semion Bazavlouk, Rostyslav Hubaydulin, Ihor Yakymenko

Durée 1h10 .

English :

