Théâtre | La prochaine fois que tu mordras la poussière D’après le roman de Panayotis Pascot Hésingue
Théâtre | La prochaine fois que tu mordras la poussière D’après le roman de Panayotis Pascot Hésingue mercredi 29 avril 2026.
Théâtre | La prochaine fois que tu mordras la poussière D’après le roman de Panayotis Pascot
16 rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-29 20:30:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Dans le miroir d’une salle d’attente d’hôpital, le père réapparaît face à son fils. Entre aveux, silences et tentatives de rapprochement, le dialogue affronte les non-dits d’une filiation cabossée. Adapté du récit de Panayotis Pascot, le spectacle met à nu une relation père-fils avec une sensibilité brute et une mise en scène épurée.
Ecrit, interprété et mis en scène avec sensibilité, générosité et finesse Le Figaro
Une mise en scène efficace, pleine de mouvement et de trouvailles Têtu
Une pièce poignante La Terrasse
Adaptation théâtrale du roman de Panayotis Pascot
Adaptation et mise en scène Paul Pascot
Avec Roméo Mariani et Yann Pradal
Assistante à la mise en scène Marguerite De Hillerin
Scénographie Christian Geschvindermann
Lumières Dominique Borrini
Création sonore Léo Nivot
Costumes Clément Desoutter
Regard chorégraphique Shanti Mouget
Coproduction Bon-qu’à-ça
En partenariat avec Théâtre et Producteurs Associés, FNAC, La terrasse, Le Monde, Paris Première
Dès 14 ans
Durée 1h30 .
16 rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre | La prochaine fois que tu mordras la poussière D’après le roman de Panayotis Pascot Hésingue a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue