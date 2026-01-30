Théâtre | La prochaine fois que tu mordras la poussière D’après le roman de Panayotis Pascot Hésingue

Théâtre | La prochaine fois que tu mordras la poussière D’après le roman de Panayotis Pascot

Dans le miroir d’une salle d’attente d’hôpital, le père réapparaît face à son fils. Entre aveux, silences et tentatives de rapprochement, le dialogue affronte les non-dits d’une filiation cabossée. Adapté du récit de Panayotis Pascot, le spectacle met à nu une relation père-fils avec une sensibilité brute et une mise en scène épurée.

Ecrit, interprété et mis en scène avec sensibilité, générosité et finesse Le Figaro

Une mise en scène efficace, pleine de mouvement et de trouvailles Têtu

Une pièce poignante La Terrasse

Adaptation théâtrale du roman de Panayotis Pascot

Adaptation et mise en scène Paul Pascot

Avec Roméo Mariani et Yann Pradal

Assistante à la mise en scène Marguerite De Hillerin

Scénographie Christian Geschvindermann

Lumières Dominique Borrini

Création sonore Léo Nivot

Costumes Clément Desoutter

Regard chorégraphique Shanti Mouget

Coproduction Bon-qu’à-ça

En partenariat avec Théâtre et Producteurs Associés, FNAC, La terrasse, Le Monde, Paris Première

Dès 14 ans

Durée 1h30 .

