Conférence | La préservation des glaciers Jean-Baptiste Bosson Hésingue

Conférence | La préservation des glaciers Jean-Baptiste Bosson

16 rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-05 20:00:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Pourquoi et comment protéger les glaciers et les écosystèmes qui leur succèdent ?

Les glaciers sont de passionnants témoins de l’histoire de la Terre. Sources de peur puis d’émerveillement, d’aventure et de connaissance, ils permettent de mieux comprendre l’évolution du climat et ses enjeux à l’Anthropocène. Basée sur des résultats récemment obtenus dans les Alpes et dans le monde, cette conférence explore l’évolution fascinante et inquiétante des glaciers sur Terre et met en lumière l’importance d’agir et de protéger ces géants et les écosystèmes qui leur succèdent.

Jean-Baptiste Bosson est glaciologue et géomorphologue franco-suisse qui travaille dans la protection de la nature. Après un doctorat sur l’évolution des petits glaciers alpins à l’Université de Lausanne, il a notamment réalisé en 2019 pour l’IUCN la première étude sur les glaciers inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Entre 2017 à 2024, il a travaillé au Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie (Asters). Depuis 2020, il développe et coordonne le projet Ice&Life qui vise à protéger les 270’000 glaciers de notre planète et les écosystèmes qui leur succèdent. En 2023, il a publié des résultats du projet dans la prestigieuse revue Nature et les solutions de protection proposées ont été reprises par l’Etat français dans la Stratégie Nationale Biodiversité. Il a été nommé en 2022 au Conseil National de la Protection de la Nature et au Conseil National de la Montagne. Depuis juin 2024, il a créé et coordonne l’association marge sauvage, entre science et protection de la nature et a notamment organisé la première édition du festival Agir pour les Glaciers. .

16 rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence | La préservation des glaciers Jean-Baptiste Bosson Hésingue a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue