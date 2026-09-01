Informations pratiques

Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Journée du Patrimoine Visite libre de la Cité

Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite libre de la Cité À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Cité de l’accordéon se visite librement le

samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10 h à 18 h. De belles rencontres vous y attendent tout le week-end ! Retrouvez les parcours permanents. Trois parcours permanents s’offrent à vous, entre découverte de l’accordéon, dentelle en poinct de Tulle et histoire de la manufacture d’armes.

Samedi 19 de 14 h à 17 h – Étage dentelle Rencontre avec les dentellières // Les

dentellières de l’association Diffusion et Renouveau du Poinct de Tulle vous partagent

leur savoir-faire. Retrouvez-les au cœur du parcours consacré à la dentelle en poinct

de Tulle, une occasion unique d’aller à la rencontre d’un savoir-faire d’exception ! .

Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28

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English : Cité de l’accordéon et des patrimoines Journée du Patrimoine Visite libre de la Cité

L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoines Journée du Patrimoine Visite libre de la Cité Tulle a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Contrées Vertes