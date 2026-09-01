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Cité de l’accordéon et des patrimoines Journée du Patrimoine Visite libre de la Cité Tulle

samedi 19 septembre 2026 · Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Journée du Patrimoine Visite libre de la Cité Tulle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place Maschat
Ville
19000 Tulle
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Journée du Patrimoine Visite libre de la Cité

Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visite libre de la Cité À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Cité de l’accordéon se visite librement le
samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10 h à 18 h. De belles rencontres vous y attendent tout le week-end ! Retrouvez les parcours permanents. Trois parcours permanents s’offrent à vous, entre découverte de l’accordéon, dentelle en poinct de Tulle et histoire de la manufacture d’armes.
Samedi 19 de 14 h à 17 h – Étage dentelle Rencontre avec les dentellières // Les
dentellières de l’association Diffusion et Renouveau du Poinct de Tulle vous partagent
leur savoir-faire. Retrouvez-les au cœur du parcours consacré à la dentelle en poinct
de Tulle, une occasion unique d’aller à la rencontre d’un savoir-faire d’exception !   .

Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28 

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English : Cité de l’accordéon et des patrimoines Journée du Patrimoine Visite libre de la Cité

L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoines Journée du Patrimoine Visite libre de la Cité Tulle a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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