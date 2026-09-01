Cité de l’accordéon et des patrimoines Journée du Patrimoine Visite libre de la Cité Tulle
samedi 19 septembre 2026 · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Cité de l’accordéon et des patrimoines Journée du Patrimoine Visite libre de la Cité
Place Maschat Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite libre de la Cité À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Cité de l’accordéon se visite librement le
samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10 h à 18 h. De belles rencontres vous y attendent tout le week-end ! Retrouvez les parcours permanents. Trois parcours permanents s’offrent à vous, entre découverte de l’accordéon, dentelle en poinct de Tulle et histoire de la manufacture d’armes.
Samedi 19 de 14 h à 17 h – Étage dentelle Rencontre avec les dentellières // Les
dentellières de l’association Diffusion et Renouveau du Poinct de Tulle vous partagent
leur savoir-faire. Retrouvez-les au cœur du parcours consacré à la dentelle en poinct
de Tulle, une occasion unique d’aller à la rencontre d’un savoir-faire d’exception ! .
Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cité de l’accordéon et des patrimoines Journée du Patrimoine Visite libre de la Cité
L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoines Journée du Patrimoine Visite libre de la Cité Tulle a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
À voir aussi à Tulle (Corrèze)
- Les petits déjeuners de la forme avenue du lieutenant Colonnel Faro Tulle 17 septembre 2026
- Venez découvrir la Banque de France à Tulle, Banque de France, Tulle 18 septembre 2026
- Salon du bien être Salle de l’auzelou Tulle 19 septembre 2026
- Maison Rohmer à Tulle, Maison Eric Rohmer, Tulle 19 septembre 2026
- Visite guidée du lycée Perrier, Lycée Edmond Perrier, Tulle 19 septembre 2026