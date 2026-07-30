Informations pratiques

Tulle

Fête des Associations

Auzelou Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 13:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Fête des associations Cette année encore, de nombreuses associations culturelles, sportives et sociales seront présentes pour répondre à toutes vos questions. Certaines proposeront des démonstrations ou des initiations, n’hésitez pas à venir à les rencontrer. .

Auzelou Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00

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English : Fête des Associations

L’événement Fête des Associations Tulle a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes