Fête des Associations Tulle
samedi 5 septembre 2026 · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Fête des Associations
Auzelou Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 13:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Fête des associations Cette année encore, de nombreuses associations culturelles, sportives et sociales seront présentes pour répondre à toutes vos questions. Certaines proposeront des démonstrations ou des initiations, n’hésitez pas à venir à les rencontrer. .
Auzelou Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00
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English : Fête des Associations
L’événement Fête des Associations Tulle a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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