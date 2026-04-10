Tulle

Festival de la Vézère Maÿlis Arrat accoréon

Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Elle complète sa formation aux conservatoires de Toulouse et de Gennevilliers, où elle obtient son Diplôme d’Études Musicales avec les félicitations du jury en 2022. Son parcours est marqué par plusieurs distinctions internationales, notamment le Premier Prix du 47e Concours de Castelfidardo en Italie en 2022. Plus récemment, elle remporte en 2024, le Premier Prix à l’unanimité de l’Open Master du Cap Ferret Music Festival, puis, en 2025, le Premier Prix, le Prix d’Honneur et le Prix du Public lors de la 99e édition du Concours International Léopold Bellan. Elle partage son temps entre le récital solo et la musique de chambre, s’impliquant dans plusieurs projets aux esthétiques variées.

Elle collabore régulièrement avec le violoniste virtuose Masaki Morishita au sein du Duo Akane, avec qui elle était à l’affiche du Festival Radio France Occitanie Montpellier en 2025. .

Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 23 25 09 contact@festivaldelavezere.com

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English : Festival de la Vézère Maÿlis Arrat accoréon

L’événement Festival de la Vézère Maÿlis Arrat accoréon Tulle a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze