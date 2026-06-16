Pass été jeune Tulle
Pass été jeune Tulle vendredi 17 juillet 2026.
Tulle
Pass été jeune
Au chambon Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Concours de pétanque au Chambon de 10h à 17h (12 places) .
Au chambon Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57 ghillian.fenat@ville-tulle.fr
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English :
L’événement Pass été jeune Tulle a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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