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Pass été jeune Tulle

Pass été jeune Tulle

Pass été jeune Tulle vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Au chambon

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif :

Tulle

Pass été jeune

Au chambon Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Concours de pétanque au Chambon de 10h à 17h (12 places)   .

Au chambon Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57  ghillian.fenat@ville-tulle.fr

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English :

L’événement Pass été jeune Tulle a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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