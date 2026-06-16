Tulle

Pass été jeune

Quai baluze Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Après-midi coupe du monde de football ! Sur le quai Baluze avec Idéasport de 14h30 à 19h, (ouvert à tous)

Venez profitez des structures (cible géante,babyfoot humain, stand de tir, snookball) et remportez les défis .

Quai baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57 ghillian.fenat@ville-tulle.fr

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English :

L’événement Pass été jeune Tulle a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Contrées Vertes