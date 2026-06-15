EXPOSITION Portraits vagabonds Tulle
EXPOSITION Portraits vagabonds Tulle mercredi 15 juillet 2026.
Tulle
EXPOSITION Portraits vagabonds
2 rue des portes de Chanac Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-05
La cour des arts vous invite à venir partager un atelier poterie avec Marie Delnaud pour enfants et ados le mercredi 15 juillet de 10h30 à 12h et le mercredi 5 août de 10h30 à 12h . À partir de 5 ans (– de 6 ans, être accompagné·e d’un·e proche). Tarifs 9€ adhérent 12€ non adhérent. .
2 rue des portes de Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37
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English : EXPOSITION Portraits vagabonds
L’événement EXPOSITION Portraits vagabonds Tulle a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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