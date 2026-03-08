Cité de l’accordéon et des patrimoine Enquête au musée Le fil d’Aranéa Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoine Enquête au musée Le fil d’Aranéa

1 Place du Docteur Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-31

2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28

Une aventure tissée de mystère Catastrophe au musée ! La pauvre Aranéa, victime d’un mauvais sort, a besoin de votre aide. Remontez le fil de son histoire et tentez de la libérer. Cette enquête vous mène au cœur du parcours dédié à la dentelle en poinct de Tulle. Tout au long de l’année, la Cité vous propose des ateliers créatifs en famille et des temps de visites thématiques ou ludiques en lien avec nos collections et nos expositions temporaires. Une manière

conviviale d’explorer le musée avec nos médiatrices, tout en éveillant sa curiosité et son imagination.

Durée 1h

Petits et grands dès 6 ans, ces rendez-vous en famille sont un moment de partage .

