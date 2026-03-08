Cité de l’accordéon et des patrimoines visite de l’été Joss Baselli de Paris à New-York Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines visite de l’été Joss Baselli de Paris à New-York

Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-06 2026-08-27

Partez à la découverte de l’exposition consacrée à Joss Baselli accompagné de médiatrices du musée.

Découvrez l’incroyable destin de Joss Baselli. Accordéoniste virtuose, accompagnateur brillant, compositeur hors pair, Joss Baselli a su se rendre incontournable en France, comme à l’international.

Tout Public

Réservation conseillée .

Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28

