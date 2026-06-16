Tulle

Pass été jeune

Au chambon Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-21

Multi-stage multisport au chambon avec profession sport (15places) de 16h à 18h. .

Au chambon Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57 ghillian.fenat@ville-tulle.fr

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English :

L’événement Pass été jeune Tulle a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Contrées Vertes