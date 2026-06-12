Les jeudis en Cathé-Trech Tulle
Les jeudis en Cathé-Trech Tulle jeudi 30 juillet 2026.
Tulle
Les jeudis en Cathé-Trech
Place Mgr Berteaud Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-30
18h-20h sur le quai Baluze (gratuit) Guinguette des enfants Atelier clown, bulle géantes et cirque avec A’tous’Cirk, atelier créatif avec la Cours des Arts, atelier Nature avec la Ligue de l’Enseignement FAL 19 découverte ludique de la faune et flore locale.
Atelier animation carabine laser avec Esprit Nature, balade en escargoline avec les Âneries du Soulier
Animations du Pass Eté jeune Jeux géants, Ateliers ludiques et sportifs
20h-21h45 Place de la cathédrale (gratuit)- Concert de Bastingage, un trio Musical reprenant les grands classiques de la chanson en version acoustique et festive !!
21h45-23h30 Concert des Singlar Blou .
Place Mgr Berteaud Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 59 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les jeudis en Cathé-Trech
L’événement Les jeudis en Cathé-Trech Tulle a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
À voir aussi à Tulle (Corrèze)
- Café O Soleil No Name 1 avenue Henri de Bournazel Tulle 19 juin 2026
- Exposition Fin de saison Tulle 20 juin 2026
- Fete de la musique Tulle 20 juin 2026
- Fête de la musique Tulle 21 juin 2026
- Festival Tulle remet le son Grand Flashmob Quai baluze Tulle 24 juin 2026