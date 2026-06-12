Tulle

Les jeudis en Cathé-Trech

Place Mgr Berteaud Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30

18h-20h sur le quai Baluze (gratuit) Guinguette des enfants Atelier clown, bulle géantes et cirque avec A’tous’Cirk, atelier créatif avec la Cours des Arts, atelier Nature avec la Ligue de l’Enseignement FAL 19 découverte ludique de la faune et flore locale.

Atelier animation carabine laser avec Esprit Nature, balade en escargoline avec les Âneries du Soulier

Animations du Pass Eté jeune Jeux géants, Ateliers ludiques et sportifs

20h-21h45 Place de la cathédrale (gratuit)- Concert de Bastingage, un trio Musical reprenant les grands classiques de la chanson en version acoustique et festive !!

21h45-23h30 Concert des Singlar Blou .

Place Mgr Berteaud Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 59 61

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English : Les jeudis en Cathé-Trech

L’événement Les jeudis en Cathé-Trech Tulle a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme des Contrées Vertes