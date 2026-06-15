Mini-stage multisports/piscine Tulle
Mini-stage multisports/piscine Tulle lundi 3 août 2026.
Tulle
Mini-stage multisports/piscine
1 Rue Florence Chadwick Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Mini-stage multisports/piscine à la
baignade de l’Auzelou avec Profession
Sport (15 places)
3 août de 10h à 12h ultimate (frisbee),
volley, pique-nique, centre aqua jusqu’à 18h
4 août de 10h à 12h tchoukball, tennis de
table, pique-nique, centre aqua jusqu’à 18h .
1 Rue Florence Chadwick Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57 ghillian.fenat@ville-tulle.fr
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English : Mini-stage multisports/piscine
L’événement Mini-stage multisports/piscine Tulle a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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