Tulle

Mini-stage multisports/piscine

1 Rue Florence Chadwick Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Mini-stage multisports/piscine à la

baignade de l’Auzelou avec Profession

Sport (15 places)

3 août de 10h à 12h ultimate (frisbee),

volley, pique-nique, centre aqua jusqu’à 18h

4 août de 10h à 12h tchoukball, tennis de

table, pique-nique, centre aqua jusqu’à 18h .

1 Rue Florence Chadwick Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57 ghillian.fenat@ville-tulle.fr

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English : Mini-stage multisports/piscine

L’événement Mini-stage multisports/piscine Tulle a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Contrées Vertes