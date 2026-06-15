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Mini-stage multisports/piscine Tulle

Mini-stage multisports/piscine Tulle

Mini-stage multisports/piscine Tulle lundi 3 août 2026.

Adresse : 1 Rue Florence Chadwick

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : lundi 3 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Tulle

Mini-stage multisports/piscine

1 Rue Florence Chadwick Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Mini-stage multisports/piscine à la
baignade de l’Auzelou avec Profession
Sport (15 places)
3 août de 10h à 12h ultimate (frisbee),
volley, pique-nique, centre aqua jusqu’à 18h
4 août de 10h à 12h tchoukball, tennis de
table, pique-nique, centre aqua jusqu’à 18h   .

1 Rue Florence Chadwick Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57  ghillian.fenat@ville-tulle.fr

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English : Mini-stage multisports/piscine

L’événement Mini-stage multisports/piscine Tulle a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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