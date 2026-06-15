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EXPOSITION Portraits vagabonds Tulle

EXPOSITION Portraits vagabonds Tulle

EXPOSITION Portraits vagabonds Tulle mercredi 12 août 2026.

Adresse : 2 rue des portes de Chanac

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Tarif :

Tulle

EXPOSITION Portraits vagabonds

2 rue des portes de Chanac Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-12

La cour des arts vous invite à venir partager un atelier dessin manga avec Thomas Chaput pour enfants et ados de 14h à 16h. À partir de 8 ans. Atelier gratuit dans le cadre du pass jeunes organisé par le service jeunesse de la ville de Tulle.   .

2 rue des portes de Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 

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English : EXPOSITION Portraits vagabonds

L’événement EXPOSITION Portraits vagabonds Tulle a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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