Tulle

EXPOSITION Portraits vagabonds

2 rue des portes de Chanac Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-12

La cour des arts vous invite à venir partager un atelier dessin manga avec Thomas Chaput pour enfants et ados de 14h à 16h. À partir de 8 ans. Atelier gratuit dans le cadre du pass jeunes organisé par le service jeunesse de la ville de Tulle. .

2 rue des portes de Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : EXPOSITION Portraits vagabonds

L’événement EXPOSITION Portraits vagabonds Tulle a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Contrées Vertes