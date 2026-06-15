Tulle

Centre aqua

1 Rue Florence Chadwick Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 13:30:00

fin : 2026-08-10 18:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Centre aqua de 13h30 à 18h et soirée jeux

de rôle avec Air de jeux à la baignade de

l’Auzelou de 18h à 20h (15 places) .

1 Rue Florence Chadwick Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 67 57 ghillian.fenat@ville-tulle.fr

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English : Centre aqua

L’événement Centre aqua Tulle a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Contrées Vertes