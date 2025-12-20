Les Jeudis de l’été Spectacle de feu et musical Tulle
Les Jeudis de l’été Spectacle de feu et musical Tulle vendredi 7 août 2026.
Tulle
Les Jeudis de l’été Spectacle de feu et musical
Place Mgr Berteaud Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 22:30:00
fin : 2026-08-06 23:00:00
Date(s) :
2026-08-06
18h-20h Guinguette des enfants Atelier cirque et maquillage avec A’tous’Cirk, Atelier créatif avec la Cours des Arts, Atelier d’art créatif avec la librairie Chantepages, Atelier animation slack-line avec Esprit Nature, Balade en escargoline avec les Âneries du Soulier,
Animations du Pass Eté jeune Jeux géants, Ateliers ludiques et sportifs.
20h30-22h15 Concert du groupe Appelle tes Copains. Chansons de rue festives,
reprises de chansons françaises de tout style
22h30-23h Spectacle fixe sous forme d’une performance de différents agrès de feu où s’enchaînent les chorégraphies de personnages délirants et poétiques manipulant parapluies et oiseau de feu, pluie d’étincelles et bâtons artifices au rythme d’une musique aux inspirations africaines jusqu’au final lumineux et aérien. .
Place Mgr Berteaud Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 59 61
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English : Les Jeudis de l’été Spectacle de feu et musical
L’événement Les Jeudis de l’été Spectacle de feu et musical Tulle a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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